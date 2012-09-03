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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 3日 星期一 11:44 BJT

范佩西帽子戏法 曼联3-2逆转南安普敦

周日英超第三轮比赛曼联做客南安普敦，主队依靠兰伯特和施耐德林在第16分钟和第55分钟的进球曾两度领先，而范佩西先後破门助曼联两度将比分扳平，并在第92分钟上演绝杀，这也是范佩西在英超联赛中打入的第100粒进球。最终曼联3-2逆转南安普敦。

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