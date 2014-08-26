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路透中文体育短讯 | 2014年 8月 26日 星期二 11:24 BJT

曼城3-1轻取利物浦

约维蒂奇周一梅开二度，阿圭罗锦上添花，共同帮助曼城在英超新赛季的首场硬仗中3-1轻取利物浦，向觊觎其英超冠军头衔的各路对手发出强硬信号。新加盟利物浦的巴洛特利则一直作壁上观。约维蒂奇上下半时各入一球，阿圭罗则在替补出场仅23秒就破门得分，曼城后卫萨巴莱塔最后时刻的乌龙给了利物浦些许安慰。路透
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