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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 9日 星期二 08:51 BJT

范佩西梅开二度 曼联击败南安普顿

范佩西周一梅开二度，率领曼联客场2-1击败南安普顿，延续了近期复苏的势头，在英超积分榜以28分升至第三，落后领头羊切尔西八分，落后第二名曼城五分。范佩西上下半场各入一球，帮助红魔迎来英超五连胜。路透
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