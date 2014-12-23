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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 23日 星期二 13:54 BJT

切尔西2-0轻取斯托克城

特里头槌破门，法布雷加斯下半时锦上添花，共同率领切尔西客场2-0轻取斯托克城，在英超重夺三分领先优势。特里开场两分钟就接到法布雷加斯开出的角球破门得分，斯托克城大举反击，但未能对切尔西门将库尔图瓦造成很大困扰。法布雷加斯则在终场前12分钟为蓝军将比分定格为2-0。路透
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