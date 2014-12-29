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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 29日 星期一 15:22 BJT

英超三甲全部遭遇平局

曼城周日错失与领头羊切尔西缩小积分差距的良机，在两球领先情况下主场遭弱旅伯恩利逼平。切尔西客场1-1遭南安普顿逼平，卫冕冠军曼城如果告捷则可把两队间的差距缩小至一分，上半时的两个进球似乎胜利在望，但伯恩利最终将比分扳成2-2平。托特纳姆热刺则0-0逼平暂列第三的曼联。路透
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