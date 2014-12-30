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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 30日 星期二 14:13 BJT

利物浦4-1大胜斯旺西

拉拉纳周一贡献两粒入球，帮助利物浦4-1大胜斯旺西，结束2014年的尴尬。罗杰斯指挥的红军利物浦5月时曾非常接近英超冠军，但最终功亏一篑。莫雷诺则为利物浦贡献了此役第一个和最后一个进球，助利物浦赢得最近九次英超主场作战中的仅第三场胜利。路透
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