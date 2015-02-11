版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 2月 11日 星期三 09:42 BJT

阿森纳与利物浦分别告捷

阿森纳周二2-1艰难击败莱切斯特城，利物浦则主场3-2取胜托特纳姆热刺，继续在英超积分榜攀升。巴洛特利为利物浦贡献个人首个英超进球，为红军锁定三分。利物浦另外两个进球分别来自马尔科维奇和杰拉德。哥斯尼和沃尔科特则分别为阿森纳建功。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐