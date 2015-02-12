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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 12日 星期四 10:08 BJT

切尔西险胜埃弗顿 继续保持七分优势领跑

威廉周三上演绝杀，助切尔西1-0艰难击败埃弗顿，继续保持在英超积分榜首的七分领先优势。曼城当天4-1大胜斯托克城，继续排名积分榜次席。切尔西面对埃弗顿的顽强防守一筹莫展，直到第9分钟威廉20米开外一记怒射打破僵局。阿圭罗的两个进球则帮助曼城锁定大胜。路透
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