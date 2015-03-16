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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 16日 星期一 14:27 BJT

切尔西六分优势领跑 曼联3-0大捷

切尔西周日1-1战平南安普顿，目前在英超取得六分领跑优势。曼联3-0击败托特纳姆热刺，迎来或许是范加尔执教红魔以来最好的一场表现。迭戈·科斯塔第11分钟近距离头球为切尔西首开纪录，八分钟后塔迪奇主罚点球将比分定格为1-1。切尔西目前积64分，且比第二名曼城少赛一场。路透
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