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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 14日 星期二 18:10 BJT

利物浦2-0胜纽卡斯尔

利物浦周一2-0轻取10人应战的纽卡斯尔，继续保留下赛季进军欧冠赛场的希望。斯特林和乔·阿伦上下半时分别建功，帮助红军锁定胜利，在英超还剩最后六轮的情况下距离排名第四的曼城仅有四分差距。利物浦目前以57分暂列第五。路透

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