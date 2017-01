切尔西距英超夺冠仅一胜之遥

切尔西周三3-1逆转莱切斯特,只需再取得一场胜局,即可在最近五年首次赢下英超桂冠。阿尔布赖顿在上半场伤停补时为莱切斯特首开纪录,但下半场开局不久德罗巴将比分追平,随后特里和拉米雷斯又各下一城,蓝军全取三分,只需在周日对阵水晶宫时告捷即可提前夺冠。路透LivepicEDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ''live'' services. Online in-match use...