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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 30日 星期四 14:10 BJT

切尔西距英超夺冠仅一胜之遥

切尔西周三3-1逆转莱切斯特，只需再取得一场胜局，即可在最近五年首次赢下英超桂冠。阿尔布赖顿在上半场伤停补时为莱切斯特首开纪录，但下半场开局不久德罗巴将比分追平，随后特里和拉米雷斯又各下一城，蓝军全取三分，只需在周日对阵水晶宫时告捷即可提前夺冠。路透

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