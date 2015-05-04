切尔西提前加冕英超冠军

切尔西周日1-0击败顽强的水晶宫，赢得最近五年来的第一座英超桂冠。切尔西35轮比赛共积83分，领先第二名曼城多达13分。切尔西主帅穆里尼奥赛后冷静的表示：“我非常开心自豪。我需要休息，我很累。赢得这一切很不容易，但终于我们已经锁定了冠军。”曼城在随后的一场比赛中1-0击败排名第六的托特纳姆热刺。路透