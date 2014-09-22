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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 22日 星期一 10:26 BJT

曼联遭惊天逆转 3-5不敌莱切斯特

曼联周日在一度3-1领先情况下，最后33分钟遭到升班马莱切斯特疯狂逆转，最终3-5吞下败局。范佩西和迪马利亚的进球使曼联2-0领先，随后对方扳回一球，曼联埃雷拉将比分改写为3-1，但随后纽金特、坎比亚索、瓦迪和乌略阿分别进球，莱切斯特最终5-3实现惊天逆转。比赛最后七分钟曼联只能10人应战。路透
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