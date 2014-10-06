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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 6日 星期一 15:50 BJT

切尔西2-0胜阿森纳 英超五分优势领跑

切尔西周日2-0击败阿森纳，在英超榜首领先优势扩大至五分。阿扎尔为蓝军首开纪录，迭戈科斯塔则贡献个人在本赛季七场比赛中的第九球，将比分定格为2-0。本赛季“黑马”南安普顿客场0-1不敌托特纳姆热刺，遭遇新赛季英超中的首败，卫冕冠军曼城因此站居次席。曼联则2-1击败埃弗顿，逾一年来首次杀入英超积分榜四强。路透
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