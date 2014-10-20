利物浦3-2险胜女王园林巡游者

利物浦周日客场3-2险胜排名垫底的女王园林巡游者，而在比赛尾声的七分钟内双方共打进了四个球。巴尔加斯帮助主队两度落后情况下两次扳回比分，但卡尔科勒第95分钟自摆乌龙，使红军以意外的方式赢得了一场胜利，这也是女王园林巡游者此役的第二记乌龙。路透