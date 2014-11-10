阿森纳遭斯旺西逆转 热刺不敌斯托克

斯旺西城周日在一球落后情况下2-1逆转阿森纳，而与枪手同属伦敦北区的托特纳姆热刺则主场1-2输给斯托克城。桑切斯打入最近四轮英超比赛中的个人第六球，帮助球手取得领先，但西于尔兹松和戈米各自回敬一球，使温格执教的阿根廷吞下本赛季英超第二场败局。热刺则是遭遇第四次主场失利。路透