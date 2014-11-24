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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 24日 星期一 15:39 BJT

利物浦遭水晶宫逆转

利物浦周日再遭重创，1-3遭水晶宫逆转，而六个月前正是水晶宫在0-3落后情况下最终3-3逼平红军，宣告后者英超夺冠希望破碎，最终只能屈居亚军。托特纳姆热刺稍后2-1击败赫尔城，在英超排名榜从12名升至第10，而利物浦则下滑了一位跌至第12。路透
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