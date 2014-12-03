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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 3日 星期三 13:30 BJT

利物浦和曼联双双告捷

杰拉德周二为利物浦打入一球，帮助红军客场3-1击败莱切斯特城，这位34岁的老将重现昔日风采，他是否将继续留在利物浦也打上了问号。曼联延续了近期的上升态势，主场2-1击败斯托克城。费莱尼和马塔分别以一记头球和任意球帮助红魔全取三分。路透
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