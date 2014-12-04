切尔西3-0轻取热刺

切尔西周三3-0轻取托特纳姆热刺，继续向着英超夺冠目标大步迈进，卫冕冠军曼城则客场4-1击败桑德兰，继续保持积分榜次席。阿扎尔第19分钟为蓝军首开纪录，而36岁的德罗巴证明缺少了遭停赛的头号射手迭戈科斯塔的蓝军依然可怕，他在两分钟后将比分改写为2-0。而替补德罗巴出场的雷米将比分定格为3-0。路透