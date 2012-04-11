版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 4月 11日 星期三 12:17 BJT

英足总指控切尔西铁卫伊万诺维奇

因上周末英超切尔西与维甘比赛中的做法，切尔西后卫布拉尼斯拉夫·伊万诺维奇遭英格兰足总指控其行为暴力。电视画面重播显示，上周六切尔西主场2-1战胜维甘竞技中，伊万诺维奇击打维甘前锋马隆尼，裁判当时没有发现。如果承认指控，他将面临禁赛。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐