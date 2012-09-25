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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 25日 星期二 14:36 BJT

利物浦後卫马丁凯利称将因伤休战至“明年”

利物浦後卫马丁·凯利(Martin Kelly)周一表示，在周日对阵曼联的比赛中膝盖受伤後，他将争取在明年返回赛场。凯利在其Twitter上写道，“我能说的是，这并不是我所受过的最严重的伤，我将在明年重新努力争取我的位置，届时我会更强更健康。”

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