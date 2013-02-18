版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 2月 18日 星期一 13:42 BJT

英超--利物浦5-0大胜斯旺西

周日英超联赛利物浦主场5-0大胜斯旺西城，排名上升至第7位。第34分钟杰拉德主罚点球为红军首开纪录，下半场利物浦10分钟内连进三球，上个月刚从国米转会至利物浦的巴西中场组织者库蒂尼奥破门扩大领先，四分钟后苏亚雷斯打入第三球，第56分钟苏亚雷斯梅开二度，第71分钟斯图里奇主罚点球再次命中，最终利物浦主场5-0大获全胜。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐