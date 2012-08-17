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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 17日 星期五 13:08 BJT

利物浦签下荷甲边锋阿赛迪

英超俱乐部利物浦周四在其官方网站上宣布，与荷甲球队海伦芬(Heerenveen)达成协议，签下该队边锋阿赛迪(Oussama Assaidi)。24岁的阿赛迪为海伦芬出战68次，共打入20球。利物浦将在本周六迎来新赛季首场比赛，将客场对阵西布罗姆维奇。

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