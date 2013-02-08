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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 8日 星期五 11:51 BJT

卡拉格赛季结束后将于利物浦挂靴

利物浦副队长杰米·卡拉格(Jamie Carragher)周四宣布将在本赛季结束后挂靴退役。35岁的克拉格9岁时便加入安菲尔德，并在1997年首次出场，至今共为红军出场超过700次。利物浦2005年欧冠捧杯克拉格发挥了至关重要的作用。此外这位后卫还曾为英格兰队效力过38场。路透
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