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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 13日 星期五 18:22 BJT

利物浦足球总监科莫利离任

利物浦足球总监科莫利经双方协商同意後和平分手，此前该俱乐部重金引入多名球员，但球队表现黯淡。其中最差的一笔交易就是2011年1月份3,500万英镑从纽卡斯尔签下前锋卡罗尔，取代托雷斯。科莫利2010年11月份加入利物浦，主管球员引进事宜。路透

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