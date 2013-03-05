利物浦负债增加2180万英镑

据周一公布的财报，英超俱乐部利物浦负债增加2180英镑至8720万英镑。曾夺得五次欧洲赛事冠军、18次国内联赛冠军的利物浦自2010年起便无缘欧冠赛，而欧战正是俱乐部最易获利的机会。本赛季英超联赛已进行了28轮，利物浦排在第7位，距离获得欧冠门票的第四位还落后10分。路透