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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 8日 星期三 13:58 BJT

杰拉德本周接受肩部手术 赛季提前报销

英超俱乐部利物浦周二表示，该队中场球星史蒂文·杰拉德本周将接受肩部手术，将不会参加本赛季剩下的两轮英超比赛。32岁的英格兰国家队队长可能将缺席五月底及六月的两场国家队友谊赛。利物浦并称杰拉德应该会在下赛季开赛前恢复训练。杰拉德本赛季在英超赛场共为红军打入9球。路透
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