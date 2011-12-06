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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 6日 星期二 16:02 BJT

富勒姆1-0胜利物浦

周一在英超联赛一役中，由於利物浦门将雷纳出现罕见失误，富勒姆借助邓普西最後时刻的一粒进球，1-0胜利物浦。当场比赛火药味十足，第72分钟斯皮林直接被红牌罚下，剩下利物浦10人应战。随後雷纳封墨菲的近角扑球失误，皮球弹到邓普西面前，他轻松补射破门。路透

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