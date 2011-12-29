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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 29日 星期四 11:10 BJT

苏亚雷斯再遭禁赛

乌拉圭射手苏亚雷斯周三遭英足总禁赛一场、罚金2万英镑，起因是本月5日利物浦在英超输于富勒姆後，苏亚雷斯向富勒姆球迷作出冒犯性动作。利物浦亦被罚2万英镑，因球员曾包围纠缠裁判。苏亚雷斯因涉种族歧视措辞，上周被英足总处以禁赛八场与罚款4万英镑处罚。路透

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