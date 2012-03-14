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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 14日 星期三 18:22 BJT

杰拉德帽子戏法 利物浦同城德比告捷

周二在安菲尔德球场上演的一场英超同城德比中，利物浦3-0击败埃弗顿，利物浦队长杰拉德上演帽子戏法，分别于比赛第34分、下半时刚开始不久与伤停补时阶段进球，贡献全场全部三粒进球。此役後，利物浦继续排名第七。路透

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