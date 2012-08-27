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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 27日 星期一 11:30 BJT

利物浦2-2平曼城 阿森纳求突破

英超联赛利物浦周日迎战卫冕冠军曼城，主场作战的利物浦凭借斯科特尔、苏亚雷斯的两粒进球曾两度领先，而後防线却频频失误送礼，最终双方2-2战平，利物浦痛失入账三分的机会。在另一赛场上，阿森纳仍未打入本赛季首粒进球，与斯托克城0-0战平。

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