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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 31日 星期一 11:08 BJT

苏亚雷斯发威 利物浦迎大捷

夺冠尽管已不是利物浦切合实际的目标，不过红军周日客场3-0大胜女王园林巡游者，显示目前排名中游的利物浦实力不可小觑。利物浦上半时已经锁定3-0领先优势，苏亚雷斯显示撕破对手防线打进第一球，稍后再添一球，后卫阿格以一记强力头槌再添一分。路透

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