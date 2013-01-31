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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 31日 星期四 15:03 BJT

英超--连扳两球阿森纳2-2利物浦

周三英超联赛第24轮阿森纳主场迎战利物浦，枪手在落后两球的情况下将比分追平。开场第5分钟苏亚雷斯首开纪录，下半时亨德森再入一球扩大领先优势，然而吉鲁与沃尔科在3分钟内为枪手连入两球，最终双方2-2握手言和。阿森纳与利物浦分别排在积分榜第六、七位，相差3分。路透

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