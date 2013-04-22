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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 22日 星期一 11:24 BJT

英超--苏亚雷斯咬人 利物浦2-2切尔西

周日英超联赛利物浦主场2-2与切尔西战平，上半时奥斯卡首开纪录，第52分钟替斯图里奇扳平比分，随后阿扎尔点球命中蓝军再次领先，补时阶段苏亚雷斯破门救主。“功臣”苏亚雷斯在比赛下半时再做惊人之举，张口咬切尔西后卫伊万诺维奇，二人随后在禁区内扭打，赛后乌拉圭人在其Twitter上道歉，红军主教练罗杰斯称其这一行为“不可接受”。路透

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