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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 28日 星期日 10:38 BJT

英超--利物浦6-0横扫纽卡

周六英超联赛第35轮利物浦客场6-0血洗纽卡斯尔联队，苏雷亚斯被禁赛10场本赛季提前结束，亨德森与斯图里奇各有两球入账，阿格尔和博里尼各打入一球。排在第七位的红军落后第六名埃佛顿5分。同日曼城主场2-1胜西汉姆联队，托特纳姆热刺客场2-2平维冈。路透
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