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路透中文体育短讯 | 2013年 12月 5日 星期四 14:43 BJT

苏亚雷斯连中四元 利物浦5-1大捷

利物浦阵中的苏亚雷斯周三展示了其强大的摧毁力，一人独中四元，率领红军5-1横扫诺维奇，而阿森纳队中久疏战阵的本特纳开场两分钟就取得进球，最终助枪手2-0击败胡尔城。曼联则主场0-1输给埃弗顿，目前落后榜首球队阿森纳已多达12分。切尔西和曼城则分别击败桑德兰与西布罗姆维奇。图为苏亚雷斯庆祝进球。路透

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