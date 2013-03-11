版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 11日 星期一 14:13 BJT

英超--利物浦3-2终结热刺12场不败记录

周日英超联赛第29轮利物浦坐镇安菲尔德球场迎战托特纳姆热刺，第21分钟苏亚雷斯为利物浦首开纪录，菲尔亨通在第45、53分钟梅开二度反超比分，唐宁在第66分钟破门帮主队追平比分，第82分钟杰拉德罚入点球，最终红军3-2终结热刺12场不败纪录，排在第三位的热刺未能缩小与曼联、曼城分差。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐