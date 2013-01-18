苏亚雷斯承认假摔 不满媒体过多关注

英超球队利物浦头号射手苏亚雷斯在接受FOX体育采访时承认自己在去年10月与斯托克城的比赛中假摔，但是他对媒体拿他当卖点、给予过多的关注表示不满，苏亚雷斯并称外籍球员会被英国媒体“区别对待”。25岁的乌拉圭人在本赛季联赛比赛中共打入15球，两球落后于排在首位的范佩西。路透