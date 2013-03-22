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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 22日 星期五 12:04 BJT

利物浦“百分之百”确定苏亚雷斯下赛季留队

英超利物浦俱乐部总监Ian Ayre称，该队前锋苏亚雷斯下赛季将“百分之百”留在安菲尔德。此前英媒称26岁的乌拉圭人表示自己在利物浦很开心，但若有“更国际化、更多国际间俱乐部比赛”的其他俱乐部想接触他的话，他将“非常欢迎”。此番表态或引起欧洲不少豪门争抢这位乌拉圭前锋。本赛季红军战绩不佳，但苏雷亚斯凭借22粒进球数暂列英超射手榜榜首。路透

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