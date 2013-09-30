版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 9月 30日 星期一 14:09 BJT

苏亚雷斯独中两元 利物浦3-1胜桑德兰

苏亚雷斯周日命中两球，宣告自己重返英超联赛赛场，帮助利物浦3-1击败主帅职位空缺的桑德兰，目前在英超积分榜升至第二位。在4月份与切尔西的比赛中，苏亚雷斯由于口咬切尔西后卫伊万诺维奇遭禁赛10场。利物浦在英超六轮过后积13分，以净胜球优势超越热刺位列积分榜次席。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐