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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 30日 星期三 14:47 BJT

英超--曼城闷平QPR 落后曼联4分

英超联赛曼城周二对阵联赛排名垫底球队女王公园巡游者(QPR)，QPR门将塞萨尔(Julio Cesar)表现稳定，整场比赛曼城无法攻破对手大门，双方最终以0-0握手言和。本场比赛过后曼城积52分，落后少赛一轮的曼联四分，后者将在周三主场迎战南安普顿。路透
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