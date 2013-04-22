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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 22日 星期一 11:50 BJT

英超--曼城负热刺 夺冠基本无望

周日英超联赛第33轮曼城1-3负托特纳姆热刺，开场仅5分钟纳斯里先下一城，然而下半场热刺7分钟连追3球，邓普西、迪福、贝尔先后建功。曼城本赛季卫冕基本无望，若曼联在周一与阿斯顿维拉的比赛中胜出，将提前夺冠。本赛季前四之争仍白热化，多赛一场的阿森纳落后曼城5分，领先第四位切尔西1分，而切尔西仅领先热刺1分。路透

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