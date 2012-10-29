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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 29日 星期一 13:35 BJT

英超---曼联3-2胜9人切尔西

英超第九轮一场焦点战在斯坦福桥球场打响，最终曼联3-2胜9人切尔西。开场不久路易斯自摆乌龙，蓝军陷入落後，随後范佩西将比分改写为2-0，不过马塔的任意球、拉米雷斯的头球助蓝军将比分扳平，不过伊万诺维奇和托雷斯先後被红牌罚下，第75分钟埃尔南德斯打入疑似越位球，为红魔锁定胜利。路透

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