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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 24日 星期一 11:59 BJT

曼联2-1逆转利物浦 曼城平阿森纳

周日英超联赛第5轮一场焦点赛在安菲尔德球场打响，利物浦主场1-2负于曼联。上半场谢尔维被红牌罚下，利物浦只能10人应战，下半场杰拉德为利物浦先入一球，随後拉斐尔扳平比分，第81分钟范佩西罚进点球助曼联取胜。在另一场比赛中，曼城主场1-1战平阿森纳，双方均延续不败纪录。图为范佩西。

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