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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 31日 星期四 14:58 BJT

英超--鲁尼两球曼联2-1南安普顿

周三英超联赛第24轮曼联主场迎战南安普顿，曼联开场仅3分钟先丢一球，随后鲁尼梅开二度反超比分，双方下半时均无进球，最终红魔2-1主场取胜，继续领跑积分榜，领先排在第二位的曼城7分。而排在第三位的切尔西领先热刺4分，蓝军周三在领先两球的大好局势下被雷丁2-2追平。路透

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