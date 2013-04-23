版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 4月 23日 星期二 11:20 BJT

英超--范佩西3球 曼联拿下第20冠

周一英超联赛曼联主场3-0大胜阿斯顿维拉，范佩西上半场一人独中三元，开场13分钟便打入两球，并在第33分钟完成帽子戏法，鲁尼、吉格斯送出助攻。曼联在7万5千多名球迷的欢呼下拿下了俱乐部第20个英超联赛冠军。本赛季还剩下4轮。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐