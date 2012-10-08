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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 8日 星期一 13:40 BJT

曼联客场轻取纽卡斯尔 热刺迎四连胜

在英超联赛第7轮周日的比赛中，曼联客场3-0击败纽卡斯尔，开场第8分钟、第15分钟埃文斯、埃弗拉德先後破门助曼联2-0领先，下半场克莱维利再入一球将比分变为3-0。在其他赛场上，热刺主场2-0战胜阿斯顿维拉，取得联赛四连胜；而利物浦则与斯托克城0-0战平。图为克莱维利与队友费迪南德庆祝进球。路透

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