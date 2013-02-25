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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 11:38 BJT

曼城2-0胜切尔西

亚亚图雷和特维斯下半时的进球，帮助曼城周日2-0击败切尔西，显示其决不放弃英超卫冕希望的决心。上半时曼城门将哈特神勇扑出兰帕德主罚的点球，图雷和特维斯分别在第63分钟和第85分钟建功，为曼城锁定三分，该队目前落后领头羊曼联仍多达12分。路透
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