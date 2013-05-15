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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 15日 星期三 11:42 BJT

英超--曼城2-0雷丁锁定亚军

周二英超联赛曼城客场2-0战胜已经铁定降级的雷丁，拿下本赛季联赛亚军。阿圭罗与哲科在上下半时各入一球。曼城本周一解雇主帅曼奇尼，曼奇尼曾一手将蓝月亮打造为英超强队。目前排在第三位的切尔西也已经锁定下赛季欧冠资格，剩下一张门票阿森纳与热刺花落谁家仍存悬念。路透
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