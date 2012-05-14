曼城完成神奇逆转 加冕英超冠军

图为阿圭罗(右) 庆祝最关键一球。 REUTERS/Darren Staples

路透伦敦5月13日电(记者 Martyn Herman)---曼城周日凭借神奇逆转，夺下该队44年来的首个英格兰顶级联赛冠军。哲科和阿圭罗在伤停补时各入一球，帮助曼城3-2惊险逆转女王园林巡游者，也将自己的名字写入曼城队史上的传奇。

周日上演了英超十几年历史上最令人瞠目结舌的收官大战，曼城面对拼死保级的女王园林巡游者，直至常规时间结束时依然1-2落後，眼看同城对手曼联即将1-0战胜桑德兰，捧起第20个英格兰顶级联赛冠军。

但哲科在五分钟伤停补时阶段的第二分钟为曼城将比分扳成2-2平。而当曼联客场挑战桑德兰的比赛吹响终场哨声後，曼城与女王园林巡游者的比赛还剩不到60秒时间。

阿根廷人阿圭罗此时挺身而出，杀入禁区打进个人本赛季英超第23球，球场上、看台上和曼彻斯特城内的曼城球迷区域到处爆发出狂欢。

这是本赛季英超赛场第1066个进球，这一数字刷新了英超赛季进球总数纪录。曼城最终凭借净胜球优势，惊险力压曼联而捧得英超冠军。（完）

发稿：王燕焜

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