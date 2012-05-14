曼城完成神奇逆转 加冕英超冠军

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦5月13日电(记者 Martyn Herman)---曼城周日凭借神奇逆转，夺下该队44年来的首个英格兰顶级联赛冠军。哲科和阿圭罗在伤停补时各入一球，帮助曼城3-2惊险逆转女王园林巡游者，也将自己的名字写入曼城队史上的传奇。
周日上演了英超十几年历史上最令人瞠目结舌的收官大战，曼城面对拼死保级的女王园林巡游者，直至常规时间结束时依然1-2落後，眼看同城对手曼联即将1-0战胜桑德兰，捧起第20个英格兰顶级联赛冠军。
但哲科在五分钟伤停补时阶段的第二分钟为曼城将比分扳成2-2平。而当曼联客场挑战桑德兰的比赛吹响终场哨声後，曼城与女王园林巡游者的比赛还剩不到60秒时间。
阿根廷人阿圭罗此时挺身而出，杀入禁区打进个人本赛季英超第23球，球场上、看台上和曼彻斯特城内的曼城球迷区域到处爆发出狂欢。
这是本赛季英超赛场第1066个进球，这一数字刷新了英超赛季进球总数纪录。曼城最终凭借净胜球优势，惊险力压曼联而捧得英超冠军。（完）
发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。